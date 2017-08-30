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Завтра опять жара

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Утром местами будет слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана. 

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23 - 26°, днем - 32 - 37°. В Баку ночью будет 23 - 25°, днем - 34 - 36° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 65 - 70%, днем - 45 - 50%

Температура морской воды на пляжах Абшерона: в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и Бильгя - 25 - 26°, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах и Шувелянах – 26 - 27°, в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 27 - 28° тепла.

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