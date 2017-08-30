В Москве задержали известного чеченского бизнесмена

Бизнесмен и экс-сенатор от Чечни, бывший кандидат в президенты России Умар Джабраилов задержан в Москве, сообщает "КоммерсантЪ".

По информации «Ъ», бывший сенатор и основатель ассоциации «Аванти» Умар Джабраилов ночью был доставлен в отделение полиции после стрельбы, открытой им в отеле Four Seasons (бывшая гостиница «Москва»), что в самом центре российской столицы - рядом с Кремлем (ул. Охотный Ряд, 2).

Как сообщают источники «Ъ» в правоохранительных органах, 29 августа вечером в полицию поступило со­общение о том, что постоялец отеля нарушает правила прож­ивания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, ко­торый из принадлежащ­его ему наградного пистолета произвел вы­стрелы вверх.

Пострадавших в резул­ьтате происшествия нет.

По данному факту во­збуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).