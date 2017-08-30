23 августа были опубликованы фрагменты интервью с главой Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейкой Аббасзаде. Госпожа Аббасзаде сообщила, что вступительные экзамены в вузы в следующем году будут в последний раз проводиться в нынешнем формате и что через два года в Азербайджане будет введена новая форма как выпускных, так и вступительных экзаменов.

К сожалению, это сообщение было неверно истолковано некоторыми представителями СМИ. Многие истолковали его в том ключе, что практика вступительных экзаменов в республике будет полностью упразднена и наша страна вернется к системе приема в вузы, существовавшей в советскую эпоху. Некоторые также опасаются разгула взяточничества и произвола.

Для прояснения данного вопроса корреспонденты haqqin.az обсудили тему с Мариной Розенфельд - директором отдела Продукта и Преподавания образовательного центра Dərs Evi, экспертом в сфере образования с 17-летним опытом преподавания, создания учебных материалов, разработки методов обучения и организации учебных центров с применением инновационных методик в Израиле, России и Азербайджане.

- Как вы можете прокомментировать новости об отмене приёмных экзаменов в вузы в Азербайджане?

- Никто из официальных лиц не говорил ничего об отмене экзаменов. К счастью, такой вопрос даже не стоит перед ГЭЦ. Речь идёт ни в коем случае не об отмене экзаменов, а только об их изменении.

- Но если экзамены не отменяют, то их всё равно меняют. Кто и зачем принял решение менять порядок поступления в университеты и институты?

- Решение о смене формата экзаменов было принято не сегодня и даже не вчера. Это решение было принято несколько лет назад, когда в октябре 2006 года Кабинет министров утвердил Концепцию общего образования Азербайджанской Республики, следствием которой стало внедрение с 2008 года новой школьной программы. Те первоклассники, которые пошли в школу девять лет назад, учились по новой программе, которая называется Национальным куррикулумом. Сегодня эти «первопроходцы» готовятся пойти в 10 класс. Соответственно, в следующем учебном году они пойдут в 11 класс и в конце года будут впервые сдавать экзамен по новому формату. Именно об этом экзамене, который пройдёт летом 2019 года, и говорила госпожа Аббасзаде в своём сообщении, которое наделало столько шума.

- Не могли бы вы, как эксперт, рассказать обеспокоенным школьникам и их родителям, чего ожидать от очередных нововведений?

С удовольствием. Только имейте в виду, что работа над новым форматом экзамена всё ещё ведётся в ГЭЦ, поэтому некоторые детали могут немного измениться. Надеюсь, в сентябре мы получим полную картину. Пока же могу сказать, что экзаменационные задания закрытого типа, известные в народе как «тесты», никуда не денутся и останутся частью системы оценивания. Скорее всего, новый экзамен будет состоять из двух этапов, причём в первый этап ученики будут отвечать на задания закрытого типа, то есть по форме этот этап будет очень похож на экзамены, которые проходят сейчас. При этом содержание вопросов уже будет соответствовать новой школьной программе.

Второй этап будет состоит из так называемых «открытых» вопросов. На самом деле эти вопросы и сейчас входят во вступительный экзамен, только их там очень мало, и используется довольно мало форматов таких вопросов. В новом экзамене ожидается не только увеличение количества заданий открытого типа, но и значительное расширение разнообразия типов вопросов, с которыми ученик встретится в процессе поступления в вуз.

- А чем вызвано расширение типов вопросов, которые используют на экзамене?

Дело в том, что до сих пор результаты экзаменов обрабатывались только с помощью оптического считывания карт ответов и результаты подсчитывались полностью автоматически. Для этого процесса подходят только очень мало заданий открытого типа, где ответы может легко разобрать компьютер. В новом же формате экзамена вводится в том числе оценка ответов учеников экспертами, поэтому будет возможным использовать больше типов вопросов.

- Подождите, вы хотите сказать, что экзамены будут проверять опять люди? То есть опять - взятки, коррупция и поступление на престижные факультеты по знакомству?!

- Нет, ни в коем случае. Никто не заинтересован в том, чтобы результаты экзамена были нечестными. Экспертная проверка – это подход, который уже много лет применяется во многих странах, и давно выработана система, которая позволяет полностью избежать возможности повлиять на оценку «по знакомству». Кроме того, правильно организованная работа проверяющих практически исключает возможность несправедливой оценки – когда проверяющему просто что-то не понравилось и он даёт оценку ниже, чем надо.

- Хорошо, предположим, что оценки останутся объективными. А что за вопросы ждут учеников в той части экзамена, где будут открытые вопросы?

- Это очень хороший вопрос, и я очень хотела бы рассказать и показать всё, что есть нового и интересного в новом экзамене. Правда, в формате интервью это не очень просто, но я попробую. Сразу хочу сказать, что открытые вопросы - это необязательно сочинения на полтора часа, открытый вопрос тоже может быть очень коротким и быстро решаемым.

Например, вас просят написать синоним к какому-то слову. То есть вы не видите вариантов ответа, синоним надо придумать самим. Это сложнее, чем прочитать пять вариантов ответа. Но при этом ответ – это одно-два слова, которые и написать можно быстро, и эксперту легко проверить. В математике же уровень задач практически не изменится, решать всё равно нужно будет уметь, но только теперь будет проверяться и решение. Это плохая новость для «списывальщиков» и «угадывателей» – теперь недостаточно будет подсмотреть, что правильный ответ «22», если нет решения – ответ не будет засчитываться. С другой стороны, если кто-то начал решать правильно, а потом ближе к концу запутался в решении – он получит не ноль, а частичный балл, то есть его усилия будут оценены, а не пропадут зря.

Кстати, в этом году выпускники девятых классов впервые писали сочинение, так что есть шанс, что выпускники или абитуриенты по новой системе будут также писать сочинение. Но тут мы тоже ждём информации от ГЭЦ, надеемся, в сентябре он прояснит этот вопрос. В любом случае наших учеников, которые учились в 9 классе в прошлом году, мы на наших курсах готовили к выпускному сочинению, и по отзывам учеников, сделали это очень успешно.

- Спасибо, вы действительно прояснили ситуацию с изменениями в экзамене и, надеюсь, успокоили школьников и их родителей. Во всяком случае лично я чувствую, что больше понимаю, что нас ожидает. Правда, у меня осталось ощущение, что вы ещё много полезного могли бы рассказать.

- Это правда, про экзамен и подготовку к нему я могу рассказать очень много, но не всё можно сделать в формате интервью. С другой стороны, этими знаниями обладаю не только я, но все преподаватели Dərs Evi. Поэтому если вы хотите получить больше информации о новом экзамене, обращайтесь к нам, наши преподаватели и консультанты будут рады рассказать и показать вам то, что мы знаем о поступлении в вузы Азербайджана – сейчас и в будущем.

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