Сотрудник шведского подразделения Bombardier Transportation Евгений Павлов, имеющий российское гражданство, в ходе судебного заседания в Швеции не признал себя виновным в причастности к коррупции, пишет канадское издание The Globe & Mail.

По словам Павлова, он не давал взяток азербайджанским чиновникам.

Суд над Павловым начался в Стокгольме 29 августа. Прокуратура Швеции предъявила ему обвинения в участии в подкупе чиновника в Азербайджане с целью добиться для компании контракта на $340 млн. Шведские следователи сообщили, что получили доказательства в виде электронных писем компании в результате обыска в офисе Bombardier в Швеции в октябре 2016 года.

В 2013 году консорциум во главе с Bombardier выиграл в Азербайджане тендер на поставку сигнального оборудования для участка железной дороги, соединяющего Баку с линией азербайджано-грузинской границы, несмотря на то, что конкуренты предложили Азербайджану оборудование за гораздо меньшую цену.

Когда подписывался контракт, министром транспорта Азербайджана был Зия Мамедов, а пост главы «Азербайджанских железных дорог» занимал Ариф Аскеров. Позже некоторые СМИ безоговорочно склоняли в связи с этим коррупционным скандалом имя Зии Мамедова.

Ранее The Glob and Mail писала, что в случае, если расследование докажет наличие коррупционных связей во время заключения сделки, Bombardier будет исключена из проекта в Азербайджане и впредь этой компании будет запрещено участвовать в проектах, реализуемых Всемирным банком.