Семья Гуцериевых самая богатая в России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей, первую строчку в котором в третий раз заняла семья Гуцериевых с совокупным состоянием в 9,91 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

"Forbes составляет рейтинг самых успешных предпринимательских династий уже четвертый год. Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на 2 миллиарда долларов — до 27 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в группе "Сафмар" семьи Гуцериевых появилось два новых партнера: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид (его состояние журнал оценил в 770 миллионов долларов) и племянник Билан Ужахов (его состояние оценивается в 40 миллионов долларов).

Они получили по десять процентов акций компаний, которые владеют долями "Сафмар" в новых активах группы, — "М.Видео" и "Эльдорадо". "С сыном Гуцериев поделился и своей долей в нефтяных активах", — пишет журнал.