Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что ситуацию в республике могут попытаться дестабилизировать по итогам президентских выборов, намеченных на 15 октября, и предупредил, что не допустит этого, сообщает РИА Новости.

"Сейчас идет раскачка, что власть применяет административный ресурс с тем, чтобы попытаться дестабилизировать страну после выборов. Я хочу напомнить, что я до 1 декабря президент этой страны и мне времени хватит, чтобы всех, кто будет пытаться привести снова нашу страну к смуте, очень жестко наказать. Тем более когда меня поддерживает народ", — сказал Атамбаев в среду журналистам.

По его словам, в политическую игру в стране вступили силы, которые заинтересованы, "чтобы президентом не стал человек, который продолжит путь Атамбаева". "Мы с таким трудом, с такими лишениями, жертвами нашли этот путь. Но есть те, кто хочет прежних порядков. Есть люди, которые хотят сделать коммерческий комок из Киргизстана, хотят зарабатывать на его ресурсах, на трагедии людей. Этого не будет", — заверил он.

Президентский срок действующего главы государства Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно Конституции страны, повторно баллотироваться в президенты республики нынешний ее глава не может.