Десятки задержанных азербайджанских криминальных авторитетов на свободе

Криминальных авторитетов из Азербайджана, задержанных накануне на «сходке» в челябинском ресторане «Малая Грузия», отпустили на свободу.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию было доставлено 90 человек: «Все проверены по спецучетам, нарушений не выявлено».

Оперативно-следственные мероприятия в ресторане «Маленькая Грузия» на Тополинке проводили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД при силовой поддержке ОМОНа и Росгвардии. Всех посетителей и работников заведения вывели на улицу и уложили лицом на асфальт. В самом ресторане прошли обыски.

В ресторане «забили стрелку» представители Рахмана Абдуллаева, правой руки челябинского «смотрящего» Ильхама Османова, и «пузики» - люди Владимира Пузикова.

Абдуллаева и Пузикова в ресторане не было. Большинство источников считает, что конфликт мог произойти из-за дележа рынка маршрутных перевозок. Пузиков обеспечивал силовое прикрытие Эдуарду Вербовскому в деле о «маршрутных войнах». Но при этом сам Рахман Абдуллаев вряд ли пошел бы открыто войной на Владимира Пузикова.