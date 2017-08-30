Кто уничтожил деревья за Республиканским стадионом?

В Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана поступило сообщение об уничтожении деревьев на территории за Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

Данная информация была проверена на месте инцидента сотрудниками ведомства.

В ходе осмотра территории было установлено, что в зеленой зоне общей площадью 600 - 700 кв.м сожжены 19 деревьев (16 сосен и 3 айланта).

В Главное управление полиции города Баку подано обращение с целью выявления и привлечения к ответственности виновных в данном правонарушении.