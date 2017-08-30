Депутат Джаваншир Пашазаде: «Аллахшукюр Пашазаде только взял разгон»

«Вопросы о наследнике шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде бессмысленны. Это не соответствует нашей духовности». Об этом в интервью Qafqazinfo заявил брат Аллахшукюра Пашазаде, депутат Джаваншир Пашазаде.

Напомним, что накануне свояк Аллахшукюра Пашазаде Галиб Салахзаде заявил, что шейх останется на своей должности еще как минимум 30 лет, после чего шейхом Кавказа станет его сын Мухаммед Пашазаде.

«Это пустые разговоры, не нужно их распространять. Аллахшукюр Пашазаде еще молод, ему всего 69 лет. Как говорится, он только взял разгон. Что будет после него, известно лишь Аллаху. Новым шейхом будет тот, кто будет хорошо разбираться в религии», - сказал он.