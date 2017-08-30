Uber заподозрили в коррупции

Министерство юстиции США инициировало предварительное расследование в отношении компании Uber. Поводом к тому стали подозрения в коррупционной деятельности за рубежом, передает Deutsche Welle.

Следствие подозревает, что руководство компании давало взятки официальным представителям иностранных государств, получая взамен разрешения на ведение бизнеса. Решение о начале полномасштабного расследования будет зависеть от результатов проверки.

Информация о начале расследования появилась в среду, 30 августа, в газете The Wall Street Journal. Как отмечает издание, в настоящее время Uber предоставляет свои услуги в 69 странах по всему миру, при этом неизвестно, стали ли объектом расследования противоправные действия компании в одной стране или в нескольких. Представители Uber заявили, что компания сотрудничает со следствием, при этом не подтвердив и не опровергнув данных о том, что в отношении компании ведутся следственные действия.

Подозрения в коррупции - не единственный скандал, в центре которого находится Uber. Ранее сервис заказа такси неоднократно обвиняли в краже технологий, а его сотрудников в сексуальных домогательствах.