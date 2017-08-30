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Жириновский: «Больше не буду купаться с мужчинами» видео

 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что больше не будет купаться в одном бассейне вместе с мужчинами, так как такие ситуации вызывают нездоровую реакцию у СМИ.

«Учитывая слишком болезненное восприятие обнаженных тел — плавки имеются в виду — мы больше этого делать не будем», — заявил Жириновский. Его слова приведены порталом «Русская планета». 

По словам лидера ЛДПР, СМИ превратно истолковали факт его купания в бассейне вместе с молодыми однопартийцами.

В августе в СМИ появились кадры,запечатлевшие, как В.Жириновского с надувного  матраца сбрасывают в воду бассейна некие молодые люди. После падения Жириновский попросил записать имена тех, кто «свергнул» его с пьедестала.

«Это моя ошибка. Больше не лягу и не войду в бассейн», — отметил Жириновский.

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