В Германии презентовали новый Porsche Cayenne

В Штутгарте (Германия) состоялась презентация Porsche Cayenne третьего поколения. Об этом сообщает Новое время.
Очередной Cayenne получил новую решетку радиатора и увеличенные фары, а также дизайнерские элементы, позаимствованные у купе 911.
Кроме этого, кроссовер стал длиннее и шире. Его длина составляет 4918 мм, а ширина – 1983 мм. При этом, однако, масса его снизилась на 65 кг.
Салон автомобиля обшит кожей черного и бежевого цветов и дополнен хромированными вставками.
Главной изюминкой дизайна салона стала новая приборная панель с двумя дисплеями и 12,3-дюймовым мультимедийным экраном.
Автомобиль комплектуется 2,0-литровым турбированным V6 двигателем мощностью 360 л.с. Максимальная скорость простой версии составляет 245, а спортивной – 265 км/час.
Новый Porsche Cayenne 2018 года поступит в продажу следующим летом, и стартовая его цена составит $66,750.