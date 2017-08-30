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Полицейские опасаются нападения сторонников олигарха Джабраилова

Автор: Отдел информации 

В связи с задержанием политика и коммерсанта Умара Джабраилова, который вечером 29 августа устроил стрельбу в номере отеля, московский отдел МВД по району Китай-город ввел план «Крепость». Полицейские опасаются нападения на околоток и пропускают исключительно жителей, зарегистрированных в районе Китай-город.

«МК» удалось выяснить подробности ночного происшествия с олигархом.

В роскошном пятизвездочном отеле на улице Охотный Ряд 59-летний Джабраилов занимал номер №633. Около 22.30 охранники, которые просматривали видеокамеры, увидели в лифте некоего постояльца с пистолетом в руках. Служба безопасности вызвала наряд полиции.

На место прибыли трое полицейских, они проследовали на 6-й этаж и постучались в номер №633 (это королевские апартаменты с тремя комнатами и кухней). Из-за двери прозвучал вопрос «кто?». Полицейские представились, дверь открыл мужчина, который в руках держал пистолет, направленный в пол. Сотрудники полиции потребовали положить оружие, на что Джабраилов ответил: «Без боя не сдамся!»

Полицейским все-таки удалось уговорить гражданина положить пистолет на пол. В потолке они разглядели отверстия. На Джабраилова надели наручники и отвезли в отделение полиции. Оружие бизнесмена — наградной пистолет марки Ярыгина — был изъят.

Коммерсанта поместили в изолятор временного содержания, где он находится до сих пор. Около 4.00 по его жалобам на бессонницу и зубную боль приезжала карета скорой помощи, но поводов для госпитализации врачи не нашли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство», пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

Между тем, возле отдела появляются земляки Джабраилова, их число растет. Один из них, с длинной бородой, заявил, что сочувствует коммерсанту и приехал его поддержать.

Сейчас в отделение пропускают исключительно граждан, проживающих на подведомственной территории.

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