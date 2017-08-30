В ходе выполнения поручений президента Азербайджана Ильхама Алиева в отношении обеспечения бесперебойных, устойчивых и качественных поставок электроэнергии потребителям ОАО «Азеришыг» провело работы по перестройке и капитальному ремонту электрооборудования в Баку, пригородных поселках и селах, сообщили haqqin.az в пресс-службе акционерного общества.

За 2,5 года Бакинское региональное управление по снабжению и продаже электроэнергии провело значительные работы в Гобустанской электросети. В ходе работ были заменены выработавшие свой ресурс кабели, заменены опоры электропередач и установлено самое современное оборудование. В Гобустанском районе были отремонтированы подстанции, заменены 97 километров воздушных линий электропередач и установлены 19 новых трансформаторов, что основательно улучшило электроснабжение района.

В настоящее время проводятся работы по замене электрических кабелей в 3 тысячах квартир, установлены 4348 новых электросчетчиков, заменены еще 82 километра старых кабелей, 1619 деревянных опор заменены на металлические. Мощность районной электросети увеличена на 4348 киловатт.