Журналистка Первого канала Анна Курбатова будет депортирована в Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством. На данный момент происходит оформление необходимых документов для ее официального выдворения", - написала она в Facebook.

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Сегодня в Киеве невдалеке от ее офиса была похищена и увезена в неизвестном направлении журналистка Первого канала Анна Курбатова. Эту информацию Life подтвердили в редакции названной телекомпании.

Как сообщается, ранее Курбатовой неоднократно поступали угрозы в связи с освещением ею событий на Украине. Во время последней своей командировки в Киев она сделала репортажи о праздновании Дня независимости республики, в том числе с торжественного парада, в котором приняли участие военнослужащие НАТО.

Другие подробности ЧП выясняются.