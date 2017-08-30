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Семья из Гянджи подняла «христианский скандал» в Германии

Автор: Отдел информации 

В Германии разгорается новый скандал, связанный с мигрантами из Азербайджана. Как пишет мюнхенское издание Sueddeutsche Zeitung, азербайджанская семья приняла крещение, чтобы остаться в Германии.

По информации издания, 37-летняя Алия (фамилия не называется. – Ред.), ее муж и двое сыновей прошли обряд крещения в католической церкви в Мюнхене. Ритуал осуществил священник Карл Строкер. Предварительно вся семья в течение нескольких недель посещала соответствующие подготовительные курсы.

По словам Алии, она вместе с семьей перебралась в Германию из Гянджи, чтобы спастись от ее дяди, который угрожал убить их из-за того, что они приняли христианство.

Карл Строкер

Женщина уверяет, что только в Германии она чувствует себя в безопасности, хотя и не исключает, что родственник доберется  до них и в Германии.

Алия утверждает, что в Гяндже преследованиям в связи вероисповеданием семьи подвергся и ее малолетний сын: одноклассники в школе забрасывали его камнями.

В Германии Алия  работает уборщицей в мюнхенском аэропорту, что дает ей возможность рассчитывать на получение вида на жительство в этой стране.

Обычно католическая церковь настороженно относится к крещению беженцев из мусульманских стран, так как часто мигранты делают это исключительно в целях обретения статуса беженца. В любом случае мигрантов предупреждают, что крещение не является гарантией предоставления им вида на жительство в Германии, хотя Федеральное ведомство по вопросам миграции (BAMF) и учитывает это обстоятельство при рассмотрении обращений переселенцев. Алие же удалось убедить служителей католической церкви в Мюнхене в том, что ее семье дома грозит реальная опасность.

Однако Федеральное ведомство по вопросам миграции настаивает на депортации Алии и ее семьи на родину, так как находит ее доводы неубедительными. Свой отказ ведомство мотивирует тем, что в мусульманском Азербайджане никогда не притесняли и не притесняют христиан.

В настоящее время Алия и ее адвокаты подали апелляцию на решение федеральных властей о депортации ее семьи в Азербайджан.

Отметим, что haqqin.az уже не раз писал об азербайджанских мигрантах, которые не брезгует ничем для получения статуса беженца за рубежом. Некоторые из них выдают себя за «оппозиционеров, которых преследуют в Азербайджане», другие причисляют себя к секс- и нацменьшинствам, якобы подвергающимся гонениям в азербайджанском обществе. В этот раз покинувшие Азербайджан люди дошли до того, что выдумали историю про гонения в республике на христиан. В случае депортации этих людей на родину не мешало бы привлечь их к ответственности за клевету на свою страну.

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