Мехман Алиев остался в тюрьме

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу директора информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Решение суда первой инстанции в отношении М.Алиева оставлено в силе.
Напомним, ранее Ясамальский суд избрал в отношении М.Алиева меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Директора Turan обвиняют в незаконном предпринимательстве, злоупотреблении служебными полномочиями и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 60 тысяч манатов.