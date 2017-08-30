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Кто будет следующим канцлером – Шульц или Меркель? haqqin.az из Германии

Автор: Томас Оккупай, Франкфурт 

Хотя на пост федерального канцлера Германии претендуют несколько кандидатов, можно предположить, что основная борьба развернется между Мартином Шульцем (Социал-Демократическая партия Германии, СДПГ) и Ангелой Меркель (Христианско-Демократический Союз, ХДС).

Следующие парламентские выборы состоятся в Германии 24 сентября 2017 года. На этих выборах зарегистрировано 48 партий, на 14 больше, чем на последних выборах в 2013 году. 46% избирателей пока не знают, за кого они будут голосовать. За последние 20 лет никогда количество неопределившихся не было столь высоким за месяц до выборов. Согласно опросам, 31% избирателей выступают и против Меркель, и против Шульца в качестве следующего канцлера.

Возрастающее число участвующих в выборах партий и количество неопределившихся избирателей демонстрируют, что население Германии в значительной степени не волнует политика нынешнего правительства, а политическая зависимость по-прежнему очень велика. Широкие слои населения больше не верят громким выступлениям правительства.

Несколько рейтинговых агентств каждую недели задают т.н. воскресный вопрос. Если в ближайшее воскресенье пройдут выборы, какими будут результаты? Диапазон изменения результатов относительно невелик: http://www.wahlrecht.de/umfragen/.

Результаты опроса Forsa от 23 августа 2017 года в процентах:

ХДС - 38%

СДПГ - 24%

Левые - 9%

Зеленые - 7%

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) - 8%

Альтернатива для Германии (АДГ) - 9%

Другие партии - 5%

Предполагается, что количество голосов, поданных за маленькие партии, не будет сильно изменено. Разница в 14% между СДПГ и ХДС кажется нерушимой. Но если теоретически любое увеличение в количестве голосов за СДПГ пропорционально потерям ХДС, то разница может уменьшиться до 7%. Горячая фаза избирательной кампании только началась.

Стоило бы проанализировать сходства и различия между Меркель и Шульцем. Основное их сходство в том, что они почти одного возраста и активно и успешно занимаются политикой на протяжении многих лет. Мартин Шульц был членом Европейского парламента с 1994 по 2017 годы и его председателем с 2012 по 2017 годы.

Ангела Меркель была членом бундестага с 1991 года, а с 2005 года по настоящее время является федеральным канцлером Федеративной Республики Германии. Таким образом можно смело утверждать, что оба являются политическими тяжеловесами. Субъективно я бы классифицировал обоих как сторонников неолиберальной политики, хотя и с очень разными подходами. Меркель избегает ясных заявлений и производит такое впечатление, как будто предпочитает делать что-то в основном за кулисами. Шульц, с другой стороны, открыто выражает свое мнение в своих речах и часто называет вещи своими именами, в отличие от Меркель. При этом не следует умалчивать тот факт, что, будучи председателем Европарламента, он также часто принимал и влиял на решения без особой огласки.

В связи с возможными итогами выборов, безусловно, был бы интересен краткий обзор основных аргументов обоих кандидатов. Каковы аргументы, которыми они пытаются привлечь избирателей на свою сторону, и может ли быть сделана уже сейчас оценка будущего направления политики Германии?

Одним из немногих моментов, когда Шульц и Меркель в основном согласны друг с другом, это конфликт с Северной Кореей. Ракетные испытания Ким Чен Ына критикуются обоими. По другим аспектам кандидаты фокусируются на различных темах или же по-разному рассуждают на одни и те же темы.

Что касается "дизельного" скандала,то неудивительно, что оба кандидата указывают на него. С требованиями большей приверженности к технологиям будущего в автомобильной промышленности Меркель более умерена, чем Шульц, который говорит о «безответственных менеджерах». Топ-кандидат зеленых Катрин Геринг-Эккардт критиковала Меркель за «попытку отмыть себя от ответственности за "дизельное дело». За все годы своего канцлерства Меркель всегда защищала автомобильную промышленность. В этой дискуссии Шульц сделал гораздо более четкий выбор, чем Меркель. «Миллионы менеджеров в "Фольксваген", в "Даймлер" проспали будущее, - сказал он. - Из-за кратковременного влияния на их доходы они не инвестировали в те области, где нам необходимо было инвестировать. Теперь мы имеем проблему выхлопных газов, за которую должны платить водители дизельных автомобилей - главным образом пассажиры, мелкие ремесленники, поставщики. Я против этого», - заявил Шульц.

В отличие от Ангелы Меркель, Мартин Шульц обещает отменить автомобильную пошлину в случае победы на выборах, если, как он ожидает, эти пошлины не принесут разумной прибыли. «Если нет никакой взаимосвязи между издержками и выгодами, ее следует отменить», - заявил Шульц. Поскольку оно затрагивает значительную часть населения, это обещание может увеличить популярность Шульца.

Шульц критикует «перевооружение» Меркель, поскольку действующий канцлер хочет еще больше увеличить расходы на вооружение, в том числе под давлением президента США Дональда Трампа. «Не может быть, чтобы Федеративная Республика Германия вот так просто стремилась к спирали перевооружения, которую хочет и развивает Трамп, - сказал Шульц. - Северокорейский конфликт больше, чем когда-либо, показывает необходимость ограничения вооружений и, в частности, ядерного разоружения». Кроме того, Шульц хочет использовать свою вероятную победу на выборах, чтобы добиться вывода американского ядерного оружия из Германии. Шульц также прошелся и по администрации Трампа, которую он обвинил в политике «вероломства». По словам Шульца, «есть экономические существа, которые делают свой капитал на каждой панике, ребята такие, как Дональд Трамп - представитель политики, в которой правит бал безнравственность».

Меркель и Христианско-демократический союз представили внутреннюю безопасность в качестве важной темы, а действующий министр внутренних дел Томас де Мезьер запретил левую политическую интернет-платформу https://linksunten.indymedia.org/. Некоторые СМИ и политики считают, что в стране проходит «прозрачная избирательная кампания». Однако фактически де Мезьер намеренно лгал общественности на пресс-конференции. Он ложно утверждал, что у операторов веб-сайта было найдено оружие. Возможно, акцент на внутренней безопасности также должен отвлекать избирателей от других тем. Например, вопрос о пенсиях в этой избирательной кампании был полностью отвергнут ХДС. Весьма подозрительно, что это происходит в условиях роста бедности среди пожилых людей.

В любом случае совершенно ясно, что если Меркель выиграет выборы, позитивных изменений для подавляющей массы населения не будет. Если же победит Шульц, будет по крайней мере возможность таких изменений.

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