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Песков отказался обсуждать со СМИ деятельность дочери

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что с настороженностью относится к общественной деятельности своей дочери Елизаветы.

"Я настороженно к этому отношусь, — сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживает ли он возвращение его дочери в Россию и ее участие в различных общественных проектах. — Но, опять же, ни с кем не хочу это обсуждать".

Также Дмитрий Песков прокомментировал факт задержания бизнесмена Умара Джабраилова. Тот был основателем ассоциации "Аванти", с которой, по данным СМИ, сотрудничала Елизавета Пескова.

"Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У неё не было никаких работодателей", — сказал Песков.

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