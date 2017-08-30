Песков отказался обсуждать со СМИ деятельность дочери

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что с настороженностью относится к общественной деятельности своей дочери Елизаветы.

"Я настороженно к этому отношусь, — сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживает ли он возвращение его дочери в Россию и ее участие в различных общественных проектах. — Но, опять же, ни с кем не хочу это обсуждать".

Также Дмитрий Песков прокомментировал факт задержания бизнесмена Умара Джабраилова. Тот был основателем ассоциации "Аванти", с которой, по данным СМИ, сотрудничала Елизавета Пескова.

"Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У неё не было никаких работодателей", — сказал Песков.