Саргсян созвал Совбез

Президент Армении Серж Саргсян созвал заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого обсуждались проекты законов РА «Об обороне» и «О военной службе и статусе военнослужащих». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Президент Армении отметил, что с сегодняшнего дня стартует череда обсуждений важнейших законопроектов, обусловленных конституционными изменениями.

Глава минобороны Армении Виген Саркисян указал на необходимость принятия графика обсуждения данных законопроектов, их содержания, поставленных целей и проч. в парламенте и правительстве страны.