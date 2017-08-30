Кадыров спас режиссера Манукяна

Суд Абу-Даби, после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова, закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна, который в июле был задержан в ОАЭ за незаконную съемку с использованием беспилотника, сообщает официальный сайт главы и правительства Чеченской Республики.

"Уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна закрыто. Такое решение вынесено сегодня судом Абу-Даби", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с многочисленными обращениями к нему Манукяна и его друзей Кадыров подал соответствующее ходатайство в адрес представителей руководства ОАЭ, с которыми поддерживает "теплые братские" отношения.

"В ответ на его просьбу власти Абу-Даби проявили добрую волю, освободив Манукяна от уголовного преследования. В настоящее время представители Р. Кадырова принимают меры, направленные на освобождение Манукяна от возможного штрафа. В самое ближайшее время, после завершения всех юридических формальностей, Манукян сможет вернуться домой", — говорится в сообщении.