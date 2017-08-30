YouTube поменял логотип

Теперь Tube больше не выделяется красным, а слева от логотипа появляется кнопка воспроизведения. Сервис также получает новый шрифт, цветовую схему и множество изменений внешнего вида, а также функциональности своего рабочего стола и мобильного приложения. Об этом сообщает The Verge.

Вот изустные слова в данной связи самого Кристофера Беттинга, руководителя художественного отдела YouTube: «У нас была трубка (tube) в трубе, однако никто не знал, что это такое. Tube — это на разговорном "телевизор", однако ни трубки, ни телевизоры не занимают центрального места в крупнейшем в мире видеосервисе».