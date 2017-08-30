Для дочери американского президента Иванки Трамп во время ее визита в Москву не устраивалась экскурсия по Кремлю с посещением рабочего кабинета российского лидера Владимира Путина. Об этом в среду, 30 августа, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

На вопрос журналистов, была ли Иванке Трамп предоставлена возможность посидеть в кресле Путина, Песков ответил: «Нет, это не так».

Ранее вице-президент Trump Organization Майкл Коэн рассказал, что в Москве проводились переговоры о строительства Trump Tower в бизнес-центре «Москва-Сити». Среди их участников назывался бизнесмен Феликс Сатер. Он, в свою очередь, сообщил, что, якобы, в 2006 году организовал для Иванки Трамп тур по Кремлю и у нее была возможность посетить кабинет Путина и посидеть в его кресле.

В июле 2017 года Иванка Трамп присутствовала на закрытых переговорах, проходивших на полях саммита G20 в Гамбурге. Президент США объяснил, что ему потребовалось отлучиться для встречи с представителями Японии и потому дочь заменила его.