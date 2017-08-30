В Тбилиси закрыли школу имени Демиреля

Минобразования Грузии отказалось продлить лицензию колледжа имени Демиреля из-за причастности этого образовательного учреждения к деятельности организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), сообщает Анадолу со ссылкой на сотрудников Центра повышения качества обучения при минобразования Грузии.

После истечения пятилетнего срока лицензии руководство колледжа имени Демиреля вновь обратилась в соответствующие учреждения. Однако Минобразования приняло решение не продлевать лицензию, постановив, что стандарты колледжа несовместимы с системой образования страны.

Решение вступит в силу в течение десяти рабочих дней, после чего колледж закроется.

В то же время руководство колледжа может обжаловать решение минобразования в суде.

Школы сторонников Фетхуллаха Гюлена в Грузии действуют с 1993 года. Поначалу они были объединены в структуру под названием «Образовательные учреждения Чаглар», которая недавно сменила название на «Частная компания колледжа имени Демиреля».