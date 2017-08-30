Первый киносеанс для слепых в Баку

В середине сентября в кинотеатре Низами состоится первая демонстрация кинофильма для слепых.

Как сообщила haqqin.az глава киноцентра Низами Лейли Мирзоева, первым фильмом, с которым смогут познакомиться слепые люди в нашем кинотеатре, станет турецкая картина «Мой мир» (Benim dünyam), специально адаптированная для незрячей аудитории.

Фильм повествует о судьбе от рождения слепоглухонемой девушки. Благодаря своей силе воли героиня картины окончила специализированную школу и получила высшее образование.

«Мы посчитали, что премьера именно этого фильма станет сильной мотивацией для людей с физическими ограничениями. Планируется внести фильмы для слепых в репертуарную программу кинотеатра и сделать демонстрации адаптированных для инвалидов по зрению и слуху картин регулярными и бесплатными», - отметила Л.Мирзоева.

Первый сеанс для слепых, в зависимости от числа зрителей, может состояться в большом зале кинотеатра. В дальнейшем кинотеатр собирается взять на прокат как можно больше адаптированных фильмов, в том числе и голливудских.

Отметим, что фильмы для слепых сопровождаются тифлокомментариями - закадровым описанием всего, что происходит на экране, в промежутках между репликами героев. Это достаточно сложный, требующий использования только самых необходимых и несущих наибольшее количество информации слов.

Тифлокомментарии для азербайджанской аудитории создавали профессиональные сценаристы и актеры.