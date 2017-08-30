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Чеченскому олигарху грозит семь лет тюрьмы

 

Бизнесмену Умару Джабраилову грозит до семи лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.

"Часть 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство при отсутствии отягчающих обстоятельств) предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до 5 лет. При наличии отягчающих обстоятельств, например, если хулиганство связано с сопротивлением представителю власти, то санкция уже предусматривает штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 7 лет", — сказал Синицын.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета был задержан Джабраилов. По данным источника, бизнесмен имеет статус подозреваемого. Официально полиция подтвердила факт возбуждения дела, не упоминув, правда, имени подозреваемого.

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