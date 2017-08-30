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Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение Билясувара

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Билясувар, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Билясувар из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента "О применении закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года, ОАО «Азерсу» выделено 3,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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