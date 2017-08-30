Буквально на днях в Баку подвели итоги 41-й Всемирной скаутской конференции. Это крупнейший форум, который впервые прошел в Евразии. Его участники отмечали, что форум скаутов создает уникальную возможность ознакомиться с историей и культурой различных стран.

В Азербайджане скауты из различных стран обменивались креативными идеями, находили новых друзей, знакомились с достопримечательностями страны. В общем, все было так, как и полагается на скаутских слетах.

Скаутское движение есть и в Армении и в армянской диаспоре. Однако его участники не знакомятся с историей и достопримечательностями других стран, не заводят себе новых друзей.

Они, в отличие от азербайджанских скаутов, учатся смотреть на мир через прицел снайперской винтовки или выступают на военных парадах в Ереване вместе с ротами почетного караула, как это было 5 июля в День Конституции Армении.

…В прошлом году сообщалось, что президент Армении Серж Саргсян наградил армянских бойцов, которые особо отличились в апрельских боях против азербайджанской армии. Среди них была и военнослужащая Юрида Габриэлян - разведчик-снайпер, расстреливавшая азербайджанских военнослужащих. И она прошла подготовку в армянских скаутских лагерях.

В СМИ сообщалось, что в основном армянское скаутское движение поддерживает «Армянский общий благотворительный союз» (AGBU).

Это именно та организация, которая, как сообщал haqqin.az, недавно выступила против военного сотрудничества между Азербайджаном и Канадой.

В СМИ приводился список школ, в которых обучают скаутов - будущих армянских снайперов. Это школа AGBU Манукян–Демирчян (Канога-Парк, Калифорния, США), высшая школа AGBU (Пасадена, Калифорния, США), начальная александрийская школа AGBU (Сидней, Австралия), школа Манукян (Соусфайлд, Мичиган, США), школа Алекс Манукян (Монреаль, Квебек, Канада), школа Мария Манукян (Буэнос-Айрес, Аргентина), начальная школа Нубарян и средняя школа Алекс Манукян (Монтевидео, Уругвай).

И каждое лето будущие снайперы отправляются в скаутский лагерь Andranik Scout Kamp в Дилижане (Армения).

Кстати, неоднократно отмечалось, что особую жестокость в Карабахе проявляли армянские снайперы – женщины, подготовленные как в таких скаутских лагерях. А финансовую поддержку им оказывает как раз «Армянский центр», работающий все в той же Канаде.

… В октябре 2016 года президент Армении Серж Саргсян принял делегацию Всемирного скаутского движения. Во время встречи Саргсян выразил готовность продолжить содействие этому движению. Но знают ли во Всемирной организации скаутского движения, что под их прикрытием в Армении из детей готовят снайперов?