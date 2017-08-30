Российским журналистам дали убежище в США

Российский тележурналист Николай Ярст и оператор Филипп Василенко официально получили убежище в США, передает "КоммерсантЪ" со ссылкой на правозащитную организацию «Общественный вердикт».

«Журналисты, работавшие на телеканале ТВЦ, а затем на ОТР, снимали телесюжеты на острые социально-политические темы. Несколько лет назад они были вынуждены покинуть Россию из-за сфабрикованного уголовного дела против Ярста и угроз, которые поступали Ярсту и Василенко», — говорится в сообщении правозащитников, поступившем в «Ъ».

В мае 2013 года тележурналист был задержан дорожной полицией по подозрению в употреблении наркотиков. Двое суток он провел в СИЗО, а затем еще полгода под домашним арестом. В марте 2014 года дело было прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления».