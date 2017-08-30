История с ожидаемым в ноябре подписанием между Арменией и ЕС рамочного соглашения, о чем сообщил на этой неделе армянский президент Серж Саргсян, продолжает оставаться в центре внимания экспертов. В Ереване задаются вопросом: «Дал ли Путин гарантии того, что Сержу Саргсяну позволят до завершения его срока «спокойно» править?»

«Очевидно, что Серж Саргсян пытается не идти на конфронтацию и избежать больших потерь. Потерь прежде всего для себя, потому что до завершения его президентского срока осталось несколько месяцев, и Сержу Саргсяну нужно обеспечить этот срок без форс-мажоров», - пишет по этому поводу «Лрагир».

По мнению издания, форс-мажором для Саргсяна может стать, прежде всего, резкое изменение в карабахском урегулировании.

С этим мнением согласен и директор российского Центра социально-политических исследований и программ (ЦСПИиП) Сергей Поляков. В беседе с haqqin.az С.Поляков заявил, что, памятуя о неудачной попытке заключения соглашения об ассоциации Армении с Евросоюзом в рамках инициативы «Восточного партнерства» в 2013 году, трудно представить, что при подготовке нынешнего соглашения не учтено мнение Москвы.

«Насколько известно, новый текст соглашения не включает положения о свободной торговле, которое могло бы в перспективе привести к ослаблению интеграционных процессов внутри ЕАЭС. Россия, сама испытывая определенные экономические трудности, терпимо относится к попыткам своих геостратегических партнеров самостоятельно решать внутренние экономические и технологические проблемы при сотрудничестве со странами Запада, в т .ч. ЕС. В то же время Москва зорко следит за внешнеполитической активностью Еревана и в случае необходимости не замедлит привести в действие рычаги давления, как это уже случилось в 2013 году», - заявил Поляков.

Какие же механизмы давления на Ереван Москва может применить? По мнению собеседника, «главный рычаг воздействия - это военно-политический, связанный с позицией России в армяно-азербайджанском конфликте».

Что касается наблюдаемого тренда движения Армении на Запад (участие в учениях НАТО и т.д.), то, по словам Полякова, Ереван провозглашает так называемую многовекторную внешнюю политику, в рамках которой и происходит ее сближение с Западом, в т.ч. и военно-техническое.

«Я бы не преувеличивал значения участия Армении в этих учениях (НАТО. – Ред.). Страна находится в очень непростом окружении - многолетний конфликт с Азербайджаном, соседство с набирающим силу Ираном толкают Ереван к поиску дополнительных гарантов безопасности, в том числе в лице НАТО. Приведет ли такая политика к укреплению безопасности Армении? Сомневаюсь», - заявил директор ЦСПИиП.