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150 манатов за жертвенного барашка

Автор: Отдел социума 

Уже известно, что в дни Курбан байрамы стоимость средней упитанности жертвенного барашка в Баку составит 150 манатов.

Как сообщили haqqin.az предприниматели, занимающиеся поставками в Баку мелкого рогатого скота, средняя стоимость килограмма баранины для жертвоприношения в праздники составит 11 - 12 манатов.

По исламским канонам, в жертву можно приносить барана, быка или верблюда. Азербайджанские мусульмане, как правило, выбирают ягненка и барана, причем  возраст у барана должен быть не более одного года, у коровы – два года, а у верблюда – не более более 5 лет. Вес барана к году обычно составляет 12 - 14 кг.

Животное для жертвоприношения должно быть здоровым, откормленным, не иметь травм. По шариату, мясо делят на три равные части: первую оставляют дома, вторую отдают родственникам и знакомым, а третью раздают нуждающимся.

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