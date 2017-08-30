Москва направила ноту протеста Киеву

Посольство РФ в Киеве направило ноту в МИД Украины в связи с похищением корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Об этом сообщили в российском диппредставительстве, передает ТАСС.

«В связи с распространенной в СМИ информацией о похищении в Киеве корреспондента Первого канала Анны Курбатовой посольство направило оперативные запросы в правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося и освобождению российской журналистки», — говорится в сообщении.

Ранее Первый канал сообщил об исчезновении в Киеве журналистки Анны Курбатовой. По данным телеканала, журналистку задержали сотрудники Службы безопасности Украины в центре города.

В СБУ же сообщили, что Курбатова будет депортирована в Россию и что в настоящее время происходит оформление необходимых документов для ее официального выдворения.