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Круизом из Сумгаита в Новханы

Автор: Отдел информации 

Сумгаит станет вторым азербайджанским городом, где можно будет прокатиться по морю на катере.

Как сообщил haqqin.az представитель Исполнительной власти Сумгаита Эйваз Годжаев, на сумгаитском бульваре завершаются работы по углублению дна и строительству пристани.

Прогулочные катера проследуют от пристани на бульваре  до побережья поселка Новханы и обратно. Такой вот мини-круиз.

Э.Гаджиев отметил, что морские прогулки станут частью городской туристической инфраструктуры, в которую входят два отеля и раскинувшийся на территории в 106 га сумгаитский бульвар. Правда, катер еще не купили, но этот вопрос решается.    

Как и в Баку, морские прогулки будут осуществляться круглогодично.

Отметим, что на Приморском бульваре в  Баку работают три прогулочных судна, в том числе построенный в Турции трехпалубный корабль «Мирвари» на 650 пассажиров.

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