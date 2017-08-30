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Россия испытала в Сирии сотни образцов современного оружия

 

Российские военные за время операции в Сирии уже испытали более 600 различных современных образцов оружия и военной техники. Об этом сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов, передает Life.

«Мы "прокатили" через сирийский конфликт свыше 600 современных образцов военной техники», - сказал Борисов на пресс-конференции по итогам форума «Армия-2017».

В пример он привёл самолёты Су-35 и Су-34, а также крылатые ракеты «Калибр». Последние запускались с различных носителей - с бомбардировщиков, кораблей, подводных лодок. Также прошли испытание комплексы радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие и бронемашины.

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