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Ильхам Алиев поздравил верховного главу Малайзии

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XV Верховному главе Малайзии Султану Мухаммаду V, сообщает официальный сайт главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Малайзии – Дня независимости», - говорится в поздравлении.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией и впредь будут развиваться и расширяться в интересах обоих народов.

«В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Малайзии - постоянного мира и процветания», - сказано в поздравлении руководителя Азербайджана.

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