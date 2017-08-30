Вертолет МЧС поможет тушить пожар в Грузии

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Министерство по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в грузинском регионе Самцхе-Джавахети направило в соседнюю республику вертолет «Ка-32А» авиаотряда МЧС, сообщает пресс-служба министерства.
Начавшийся вчера рядом с курортом Абастумани пожар уже охватил территорию общей площадью более 5 га. К тушению пожара привлечены живая сила, техника и вертолет. Порывистый ветер затрудняет тушение пожара. Для предотвращения дальнейшего распространения огня Украина направила сюда же самолет АН-32П с водяным баком общей емкостью 8 тонн. Ожидается, что для участия в борьбе с огнем Турция также направит в Грузию вертолет.