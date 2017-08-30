Порошенко: Украина станет членом Европейского союза

Украина станет успешной страной и будет членом Европейского союза. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

«Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС и это произойдет потому, что мы, в первую очередь, в это верим. И мы вместе меняем государство. Некоторые политики внутри страны и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО. Мы преодолеем эти барьеры, мы изменим страну. Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство», - подчеркнул Порошенко, передает РБК-Украина.