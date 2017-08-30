После потушенных пожаров в Грузии разгорелся политический скандал

В Грузии разрастается скандал в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подтвердившей в интервью местным СМИ, что правительство Георгия Квирикашвили обратилось к Москве с официальной просьбой помочь потушить масштабный пожар в Боржомском ущелье. Ранее грузинские власти скрывали эту информацию, опасаясь обвинений в содействии интересам Москвы со стороны соратников экс-президента Михаила Саакашвили из партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Оппозиция потребовала специального парламентского разбирательства по факту «унизительного обращения к стране-оккупанту», и член парламента от партии ЕНД Саломе Самадашвили сделала депутатский запрос к кабинету министров Грузии и руководству законодательного органа. «Правительство нам лгало и всячески пыталось скрыть, что унизительно просила оккупантов помочь в тушении пожара»,— заявила госпожа Самадашвили. Она добавила, что согласно регламенту, она официально потребовала вызвать на парламентские слушания министра иностранных дел «для ответа на вопросы депутатов по этому делу».

Главным проступком со стороны правительства Саломе Самадашвили и ее однопартийцы считают даже не сам факт обращения, а то, что власти пытались скрыть от общественности ноту, направленную в Москву. Действительно, во время борьбы против стихии в Боржомском ущелье премьер Грузии Георгий Квирикашвили достаточно уклончиво ответил на прямой вопрос журналистов — обращалось ли грузинское правительство с просьбой о помощи к Москве. Он сказал, что ценит «готовность российских коллег помочь, несмотря на сложные межгосударственные отношения», но «такая помощь не понадобилась».

При этом Мария Захарова вчера вечером высказалась куда более однозначно. В интервью оппозиционной грузинской телекомпании «Рустави-2» она заявила, что МИД РФ действительно получил из Тбилиси официальную ноту с просьбой о помощи. «Мы немедленно откликнулись, и МЧС выделило самолет ИЛ-76»,— отметила госпожа Захарова, имея в виду борт, специально оборудованный для тушения масштабных пожаров. «Но затем грузинская сторона сообщила: помощь больше не нужна»,— сказала представитель МИД РФ.

Уже после того, как сюжет «Рустави-2» с комментарием Марии Захаровой вышел в эфир, МИД Грузии выступил с заявлением, подтвердив, что спецпредставитель грузинского премьера Зураб Абашидзе в самый разгар пожара говорил по телефону с замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным, после чего нота с просьбой о помощи действительно была направлена в Москву.