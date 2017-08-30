Во Франкфурте-на-Майне эвакуировали 70 тысяч человек

Примерно 70 тысяч жителей Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) будут вынуждены в воскресенье временно покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в среду в полиции этого города, передает ТАСС.

Бомба весом 1,8 тонны была найдена при строительных работах в районе Вестенд. Предположительно, она была сброшена на город во время войны британской авиацией.

В течение воскресенья саперы попытаются удалить взрыватель снаряда, если этого сделать не получится, то он будет уничтожен управляемым взрывом.

"Угрозы для жителей нет", - отметили в полиции.