Россия поставит «Искандеры» и в Азербайджан?

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассматривает несколько заявок от зарубежных партнеров на поставки оперативно-тактического комплекса "Искандер", сообщил РИА Новости директор службы Дмитрий Шугаев.

"Подтверждаю, что заявки существуют, но говорить о них пока рано", — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам международного форума "Армия-2017".

Оперативно-тактический комплекс "Искандер" — это один из самых лучших образцов высокоточного оружия, подчеркнул Шугаев.

"Естественно, его наличие в российских Вооруженных силах серьезно бодрит всех тех, кто считает нас недругами. Это говорит о том, что мы обладаем действительно серьезным оружием, несомненно, оно привлекает интерес наших зарубежных партнеров. У нас действительно определенное количество заявок находится в проработке", — подтвердил он.

Шугаев подчеркнул, что у России есть "определенный фильтр", связанный с международными обязательствами, который приводит к очень избирательному отношению в международных поставках, в том числе по "Искандерам".

Отметим, что согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (СИИП), Азербайджан является одним из основных импортеров российского вооружения. В сентябре 2016 года Армения показала на параде в Ереване боевые машины комплекса «Искандер», которые были поставлены из России. Таким образом, не исключено, что в ближайшее время начнутся поставки российских «Искандеров» и в Азербайджан.