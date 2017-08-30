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В Баку назвали заявление Налбандяна «бессмысленной игрой слов»

 

Министр иностранных дел Армении по-прежнему занимается бессмысленной игрой словами, сказал журналистам официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя очередные антиазербайджанские заявления армянского министра.

Министр иностранных дел Армении, который предыдущими своими заявлениями поставил себя в неловкое положение, теперь прибегает к обману и различным оправданиям, чтобы выйти из ситуации, сказал Гаджиев.

"Принципы урегулирования конфликта, озвученные сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Ричардом Хогландом, также поддерживаются другими странами-сопредседателями и предусматривают поэтапное решение конфликта. Согласно сущности и логике этих принципов, основанных на Хельсинкском Заключительном акте, в качестве первого шага армянские вооруженные силы должны быть выведены с оккупированных территорий вокруг Нагорно-карабахского региона Азербайджана, и вынужденные переселенцы должны вернуться. Эти принципы были также подтверждены в заявлениях президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Аквиле, Мускоке и Лос-Кабосе", - сказал официальный представитель МИД.

Самое главное, что немедленный, полный и безоговорочный вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана подтвержден и в резолюциях Совета безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ принимали непосредственное участие в принятии этих резолюций в качестве постоянных членов Совета безопасности ООН.

"Хотели бы напомнить министру иностранных дел Армении, что суть предметных переговоров - вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с этими принципами и конкретным графиком. Вместо того, чтобы выдвигать обвинения и отговорки, армянской стороне следует присоединиться к субстантивным переговорам с азербайджанской стороной и сопредседателями для изменения статус-кво на основе существующих предложений Минской группы ОБСЕ, вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий и открыть пути для совместного проживания в условиях мира и процветания в регионе. Азербайджан неоднократно заявлял, что готов к серьезным переговорам о скорейшем разрешении конфликта и изменении статус-кво", - сказал Гаджиев.

Напомним, что министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян обвинил Азербайджан в уклонении от переговоров, а все встречи на высшем уровне «беспредметными».

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