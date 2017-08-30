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Расим Мамедов берет Дашкесан под крыло

 

В ОАО Daşkəsən Filizsaflaşdırma прошло праздничное мероприятие по случаю Гурбан байрама. На мероприятии, организованном перед административным зданием комбината, принял участие глава ИВ Дашкесанского района Ахад Абиев, сообщает сайт Исполнительной власти района.

Ахад Абиев поздравил сотрудников комбината со священным праздником и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

Глава района напомнил, что в рамках мер по оздоровлению и реструктуризации данное ЗАО было передано на баланс Госкомитета по вопросам имущества с целью дальнейшей приватизации. И в скором времени данный инвестиционный конкурс будет успешно завершен.

Ахад Абиев назвал это ярким примером заботы, которую президент Ильхам Алиев оказывает всем дашкесанцам.

Затем глава района поблагодарил руководителя ООО Baku Steel Company Расима Мамедова за внимание, которое он оказал сотрудникам ОАО Daşkəsən Filizsaflaşdırma. Ахад Абиев напомнил, что ООО Baku Steel Company является известным сталелитейным предприятием, обладающим большой опыт и широкие возможности в сфере черной металлургии.

«Мы верим, что в ближайшее время ОАО Daşkəsən Filizsaflaşdırma будет восстановлено и обеспечено современным оборудованием. Ввод в полную мощность комбината поспособствует полной ликвидации безработицы в районе и превратит Дашкесан в самый развитый регион», - сказал он.

В конце мероприятия Ахад Абиев раздал сотрудникам комбината подарки, а также оказал финансовую помощь семьям шехидов.

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