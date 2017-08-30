Запад обвинил Россию в нежелании бороться с ИГИЛ

Возглавляемая США коалиция в Сирии обвинила правительство САР и Россию в том, что их заявления о борьбе с терроризмом пусты. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter спецпредставителя президента США в коалиции Бретта Макгерка.

Поводом для критики стало разрешение боевикам группировки «Исламское государство» переместиться из района Западный Каламун на восток страны.

«Коалиция не была стороной какого-либо соглашения между ливанским "Хезболлах", сирийским режимом и ИГ. Слова России и сил, поддерживающих режим, о борьбе с ИГ пусты, если они заключают сделки с террористами и позволяют им перемещаться транзитом через подконтрольную им территорию», — говорится в заявлении.