США испытали новый космический корабль

Американская компания Sierra Nevada провела летные испытания космического грузового корабля Dream Chaser. Об этом сообщается на сайте компании.

В ходе тестового полета грузовик был поднят в воздух вертолетом, затем корабль совершил самостоятельный спуск. Тесты проходили на авиабазе ВВС США Эдвардс (Калифорния).

Следующие тесты Dream Chaser намечены на октябрь 2017 года, полноценная эксплуатация грузовика запланирована на 2020 год.

Предыдущие летные испытания Dream Chaser прошли в октябре 2013 года. Тогда при посадке не вышла левая стойка шасси, в результате чего корабль получил повреждения.

Внешне Dream Chaser напоминает мини-шаттл и предназначен для отправки грузов к МКС. Запуск планируется осуществлять на носителях Atlas 5 или Ariane 5, стыковку к станции — при помощи дока, расположенного в хвостовой части корабля. Также разрабатывается пилотируемая версия Dream Chaser, которая может вмещать до семи человек.

Производитель Dream Chaser, американская компания Sierra Nevada, вместе со SpaceX и Orbital ATK в 2016 году получила контракт НАСА на доставку грузов на МКС до 2024 года.