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Лидер «Хезболлы» выступил в защиту эвакуации боевиков ИГ

 

Лидер ливанской военизированной организации «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что решение об эвакуации боевиков «Исламского государства» было правильным, передает Reuters.

В заявлении группы указано, что решение о сделке с ИГ было принято при согласовании с правительством Сирии.

Отмечается, что боевиков на границе Сирии и Ливана было немного, а также то, что «Хезболла» все равно ведет бои с боевиками на позициях ИГ, куда направляется конвой.

Боевики ИГ покинули территорию на границе с Ливаном в рамках договоренности с «Хезболлой». Сделка позволяет террористам доехать до удерживаемой ИГ территории вблизи границы с Ираком.

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