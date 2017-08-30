Генсек ООН призвал снять блокаду с сектора Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе посещения сектора Газа призвал снять с него многолетнюю блокаду, назвав ситуацию в палестинском анклаве "одним из самых драматичных гуманитарных кризисов", которые он видел, передает РИА Новости.

Визит в Газу включен в программу первого визита Гутерреша в регион, где он ранее встречался с израильскими властями и представителями Палестинской национальной администрации, чья власть ограничена Западным берегом реки Иордан.

"Я нахожусь под большим впечатлением от сегодняшнего приезда в Газу, где, к сожалению, стал свидетелем одного из самых драматичных гуманитарных кризисов, которые видел за много лет гуманитарной работы в ООН", — сказал он, выступая в одной из школ, патронируемых ООН.

"Важно снять эту блокаду в соответствии с резолюцией 1860 Совета Безопасности", — добавил Гутерреш.