Журналистка Курбатова выдворена с Украины

Журналистка Первого канала Анна Курбатова выдворена с Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украинско-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года», — заявила Гитлянская.

Она добавила, что это решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая «вредила национальным интересам Украины».