США возглавили рейтинг лучших армий мира

Рейтинг лучших армий мира, составленный Международной компанией Global Firepower, в этом году возглавили США. Второе место, согласно опубликованному списку, заняла Россия.
В первую десятку также вошли Китай, Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.
Всего в рейтинге 133 страны.
Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, во время которого учла более 50 факторов. Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, являющиеся членами НАТО.