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Всего 16% американцев довольны президентством Трампа

 

По данным нового опроса исследовательского центра Pew Research, только 16% американцев довольны поведением Дональда Трампа на посту президента США. Об этом пишет газета The Washington Post.

Согласно результатам исследования, 6 из 10 (58%) американцев заявили о своем недовольстве деятельностью Трампа, 25% респондентов затруднились ответить.

Предыдущий опрос показал, что 24% американцев одобряют деятельность президента, однако разница, как отмечает издание, обусловлена тем, что предыдущий опрос предусматривал два вместо трех вариантов ответа.

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