Всего 16% американцев довольны президентством Трампа

По данным нового опроса исследовательского центра Pew Research, только 16% американцев довольны поведением Дональда Трампа на посту президента США. Об этом пишет газета The Washington Post.
Согласно результатам исследования, 6 из 10 (58%) американцев заявили о своем недовольстве деятельностью Трампа, 25% респондентов затруднились ответить.
Предыдущий опрос показал, что 24% американцев одобряют деятельность президента, однако разница, как отмечает издание, обусловлена тем, что предыдущий опрос предусматривал два вместо трех вариантов ответа.