В Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору Колумбу

Один из памятников Христофору Колумбу (1451-1506 годы), открывшему Америку в 1492 году, осквернен в Нью-Йорке. Как сообщила газета New York Post, неизвестные обезглавили бюст, установленный в парке района Йонкерс в 1,6 км от границы с Бронксом.

Голова бюста была обнаружена позднее в пластиковом пакете в том же парке. Расследованием инцидента занимается полиция Йонкерса, которая считает, что это было делом рук хулиганов из числа местных подростков. Не исключена версия и кампании сноса памятников, начавшейся после волны насилия в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния).